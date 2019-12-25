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Российских призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно
Сегодня, 12:00
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phil_k

Российских призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно

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А "запасники" будут обязаны предоставлять военкомату актуальную информацию о своем положении.

Россияне призывного возраста будут обязаны самостоятельно обращаться в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом информирует "Российская газета".

Сообщается, что изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе.

По данным издания, если такие граждане не предоставят военкомату информацию о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, то им будет грозить штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Газета сообщает, такие меры необходимы, чтобы военкоматы обладали актуальной информацией о призывниках и о "запасниках".

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Ранее военный эксперт пояснил, кому придется пройти военные сборы.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Теги: военкомат, призывники, российская армия, служба в армии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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