Российских призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно

А "запасники" будут обязаны предоставлять военкомату актуальную информацию о своем положении.

Россияне призывного возраста будут обязаны самостоятельно обращаться в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом информирует "Российская газета".

Сообщается, что изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе.

По данным издания, если такие граждане не предоставят военкомату информацию о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, то им будет грозить штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Газета сообщает, такие меры необходимы, чтобы военкоматы обладали актуальной информацией о призывниках и о "запасниках".

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

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Фото: Пресс-служба Западного военного округа