Российских призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно

Россияне призывного возраста будут обязаны самостоятельно обращаться в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом информирует "Российская газета".
Сообщается, что изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе.
По данным издания, если такие граждане не предоставят военкомату информацию о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, то им будет грозить штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.
Газета сообщает, такие меры необходимы, чтобы военкоматы обладали актуальной информацией о призывниках и о "запасниках".
Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.
Ранее военный эксперт пояснил, кому придется пройти военные сборы.
Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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