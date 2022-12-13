Российских чемпионов включили в проморолик ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

ЧМ пройдет в СЛовении с 21 февраля по 5 марта.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на собственном YouTube-канале канале опубликовала презентационный ролик, который посвящен предстоящему чемпионату мира по лыжным видам спорта. В это видео попали российские атлеты. В частности, речь идет об Александре Большунове и Наталь Непревой. Трехкратный олимпийский чемпион, россиянин Большунов показан ведущим борьбу против норвежского оппонента Йоханнесом Клебо, а победительница Олимпиады Непряева – соперничающей с финской представительницей Анне Кюллёнен.

Напомним, что ранее FIS из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В сезоне 2022-2023 года руководство совета FIS продлило отстранение на сезон-2022/23. ЧМ по лыжным видам спорта пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенском населенном пунуте Планице.

Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право.

Фото и видео: YouTube / FIS Cross Country