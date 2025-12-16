За неделю ВС России освободили пять населенных пунктов на территории ДНР.

Подразделения российской группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за неделю военнослужащие освободили 37 опорных пунктов и 251 здание в Красном Лимане. Потери в рядах ВСУ составили свыше 985 военнослужащих. Также поражение нанесли вражеской технике: уничтожены 27 ББМ, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.

В настоящее время в Константиновке ВС РФ уничтожают противника, окруженного в юго-западной части, ведут активное наступление в микрорайоне Николаевский.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны врага и взяли под свой контроль населенные пункты Артема и Рай-Александровка.

Фото: Минобороны РФ