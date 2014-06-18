Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы "Южной" группировки сил сорвали попытки представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем сразу у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами от 13 июня о ходе проведения специальной военной операции за последние сутки сделал руководитель местной пресс-службы "Юга"

Подразделения успешно отразили попытки противника провести разведку боем в районе населенных пунктов Новоселовка, Яковлевка, Раздоловка, Красное. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт пояснил СМИ, что отечественные боевые расчеты РСЗО (реактивной системы залпового огня) "Торнадо-С" обстреляли скопления украинских националистов, размещенные возле села Звановка. Дополнительно артиллеристы группировки "Юга" ликвидировали склад боеприпасов противника, установленный возле села Красного. Также уничтожен взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Марьинке, подразделения ВСУ возле села Григоровка.

Авиация ВС РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику.

Фото и видео: Минобороны России