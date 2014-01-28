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Авиация ВС РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская авиация "Западной" группировки сил нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике противника, размещенных на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал руководитель местной пресс-службы из "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что в контрбатарейной борьбе боевой расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" ликвидировал САУ Krab польского производства, а отечественная "Мста-С" поразила минометный расчет ВСУ.

В ходе боевых действий совершено восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коломичиха из зенитно-ракетного комплекса "Бук" уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Синица". А зенитно-ракетный комплекс "Стрела", установленный районе Ольшана,  поразил БПЛА коптерного типа.

Минобороны подписало контракты с семью добровольческими подразделениями.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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