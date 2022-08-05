Российские войска сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области

В МО РФ рассказали о работе "Ланцета" на СВО.

Российские Вооруженные силы на территории Херсонской области уничтожили десант Вооруженных сил Украины, который собирался высадиться на левый берег Днепра. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что плавательные силы противника были выявлены расчетами разведывательных беспилотников десантников. Дроны засняли, как ВСУ осуществляли туда погрузку личного состава, чтобы затем бойцы высадились на противоположном берегу реки. Далее командование одного из российских соединений ВДВ приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" для ликвидации целей.

Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальный средства украинских формирований. пресс-служба МО РФ

Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России