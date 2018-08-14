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Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

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В МО РФ рассказала о выполнении задачи на СВО.

Боевые экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 от Военно-коммических силах РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных силах Украины на донецком направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника.

пресс-служба МО РФ

Напомним, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронированной техники ВСУ, доставке российского десанта к местам работы, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Путин предложил обсудить связь технологического суверенитета и безопасности.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, ка-52, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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