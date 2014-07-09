Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт подчеркнул, что задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации.

Сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Дополнительно вблизи населенного пункта Старомайорское российские бойцы поразили до 160 солдат из состава 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере.

Фото и видео: Минобороны России