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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

 Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт подчеркнул, что задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации.

Сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Дополнительно вблизи населенного пункта Старомайорское российские бойцы поразили до 160 солдат из состава 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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