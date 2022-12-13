Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и ПВО на СВО.

Российская истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ били украинский МиГ-29 в районе Красноармейска на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 января заявил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что противовоздушные силы страны за день смогли ликвидировать десять дронов противника, которые находились в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской областях. Речь идет о таких населенных пунктах как Владимировска, Краменная, Табаевка, Никольское и Жеребянка. Дополнительно были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РЗСО) американского производства HIMARS и местной "Ольхи".

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Краснармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении более 50 военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России