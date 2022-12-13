  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:03
180
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские войска сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и ПВО на СВО.

Российская истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ били украинский МиГ-29 в районе Красноармейска на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 января заявил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант  пояснил, что противовоздушные силы страны за день смогли ликвидировать десять дронов противника, которые находились в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской областях. Речь идет о таких населенных пунктах как Владимировска, Краменная, Табаевка, Никольское и Жеребянка. Дополнительно были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РЗСО) американского производства HIMARS и местной "Ольхи".

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Краснармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении более 50 военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вкс россии, днр, игорь конашенков, красноармейск, миг-29, минобороны, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии