Игорь Конашенков рассказал о работе группировки войск "Центр" на СВО.

Вооруженные силы России сообщили о поражении более 50 военных противника на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 28 января поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что со стороны ВСУ потерпели поражение бойцы 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Миссии выполнялись оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллериейскими подразделениями группировки войск "Центр".

Нанесено поражение... ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, а также боевая машина пехоты (БМП), две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 американского производства.

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Фото и видео: Минобороны России

