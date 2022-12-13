Минобороны: российская артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ в 124 районах

Игорь Конашенков сообщил об успехах на СВО.

Российская артиллерия и авиация нанесла удары по подразделениям Вооруженных сил Украины в 124 районах за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга от 28 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что была ликвидирована живая сила и боевая техника противника, 86 артиллерийских подразделений ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило о продолжении наступления в южнодонецком и запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России