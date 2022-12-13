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МО РФ сообщило о продолжении наступления в южнодонецком и запорожском направлениях

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Игорь Конашенков рассказал о наступлении у Угледара и Луговском.

Российские Вооруженные силы сообщили о продолжении наступления в южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией с журналистами от 28 января поделился официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что  противник лишился до 70 человек личного состава, а также три гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика". Миссии выполняли бойцы подразделения "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское и Луговское.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что также в районах населенных пунктов Водяное в Донецкой народной республике и Никольское в Запорожской области военными были уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ. В общей сложности противник на данных направлениях потерял две машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа.

Под Угледаром морпехи 40-й бригады взяли в плен группу бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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