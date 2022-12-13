Под Угледаром морпехи 40-й бригады взяли в плен группу бойцов ВСУ

Танковый прорыв позволил России занять позиции ВСУ.

Под городом Угледаром морпехи 40-й бригады взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с подписчиками поделились представители Telegram-канала "Военный обозреватель". Журналисты разместили в социальных сетях бойцов противника. Командир танковой роты РФ Руслан Курбанов пояснил, что силы ВСУ сражались до последнего, но у них не получилось удержать занимаемые позиции из-за прорыва, совершенного морпехами при помощи танков. Руслан Курбаев заверил, что со всеми иностранными пленными специалисты будут обращаться достойно. Он призвал других бойцов ВСУ на этом участке фронта тоже сдаваться в плен российским силам. Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский говорил о том, что ВС РФ закрепились в дачном предместье Угледара. Оттуда противники безуспешно пытаются выбить штурмовиков.

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Фото и видео: Telegram / Военный Осведомитель