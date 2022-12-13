Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов

Противники пытались проникнуть на российскую территорию.

Российские артиллеристы уничтожили разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Украины в ходе работы на специальной военной операции по Авдеевскому направлению. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". разведчики смогли выявить противников за счет использования в регионе конфликта оптико-электронных средств наблюдения: тепловизоров, приборов ночного видения. Известно, что силы ВСУ предприняли попытку пересечь линию фронта и оказаться на российской территории. Военнослужащие смогли скорректировать по солдатам огонь из 152-миллиметрового орудия "Гиацинт", а также стрельба велась из 12--миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". По предварительным сведениям, цель была ликвидирована.

"Русская весна" сообщила об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости