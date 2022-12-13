"Русская весна" сообщила об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском

Очевидцы поделились подробностями события на СВО.

"Русская весна" в Telegram-аккаунте сообщила об уничтожении Вооруженными силами Украины собственного боевого самолета Су-25 под городом Краматорском. Специалисты уточнили, что авиация Военно-воздушных сил Украины оказался подбит в 15:30 дня 27 января. Предположительно, летчику не удалось выжить. Однако один из очевидцев заметил, что экипаж все же смог вовремя катапультироваться.

У Краматорска штурмовик Су-25 ВВС Украины уничтожен своими же войсками. Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской и упал в лес. заявлние военкоров на СВО

Другой местный житель рассказал, что на самом деле украинских самолетов было два и сбитым оказался тот, что летел позади. Сначала он услышал взрыв от попадания боевого припаса по цели. Затем воздушное судно рухнуло вниз, где прогремел еще один взрыв.

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны