МО показало боевую работу экипажей истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации

Летчики ликвидировали один из самолетов ВСУ.

В пресс-службе российского министерства по обороне показали боевую работу экипажей истребителей Су-35С от Воздушно-космических России в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Специалисты отметили, что летчики выполняют задачи по воздушному патрулированию территории в заданных районах, а также дополнительно прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при совершении ракетных ударов по личному составу и военным объектам противника из Вооруженных сил Украины. Известно, что все полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными боеприпасами различного класса. Во время одного из вылетов на СВО летчиками был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара.

Фото и видео: Минобороны России