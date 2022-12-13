Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара.

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО за последние сутки СВО.

Российская противовоздушная система сбила украинский боевой самолет Су-25, который летал в районе города Угледара. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 января. Генерал-лейтенант РФ оценил результаты проведения специальной военной операции за последние сутки. Он добавил, что также ПВО РФ сбили 11 беспилотников противника. Ударные дроны находились вблизи населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка (ЛНР) Угледар, Новомайорское и Никольское (ДНР).

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Силв ВС РФ поразили 14 снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня) "Ольха", "Ураган" противника. ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом.

HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Фото и видео: Минобороны России