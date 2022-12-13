ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

Игорь Конашенков рассказал о массированном ракетном нападении на энергетическую инфраструктуру Украины.

Вооруженные силы России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт массированным ракетным ударом и работой беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, комментируя ход специальной военной операции за последние сутки. Целью ВС РФ являлись объекты энергетической инфраструктуры противника. Удары нанесены высокоточным оружием.

26 января нанесен массированный ракетный удар .... по объектам, обеспечивавшим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины. Цели достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что в результате российского удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами коллективного Запада. Была нарушена работа производственных мощностей местных предприятий по ремонту и восстановлению боевой техники ВСУ.

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России