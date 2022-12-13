Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет "Ольха", "Ураган" и HIMARS

Игорь Конашенков рассказал о работе противовоздушных систем на СВО за день.

Российская противовоздушная система по обороне за последние сутки проведения специальной военной операции перехватила семь ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", "Ураган" и РСЗО американского производства HIMARS. В ходе регулярного брифинга с журналистами от 26 января сделал официальный представитель оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что эти комплексы располагались на территории Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Перехвачено семь реактивных снарядов "Ольха", "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Кременная, Куйбышево, Валерьяновка, Новоуспеновка и Чаплинка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области российскими военными была сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM. В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25.

Фото и видео: Минобороны России