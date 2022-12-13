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В ДНР за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25

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Боевая авиация ВСУ летала над Угледаром и Андреевкой.

Российские Воздушно-космические силы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили два украинских самолета Су-25, которые летали в районах города Угледар и населенного пункта Андреевка, расположенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга от 26 января официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что задача выполнялась силами истребительной авиации и противовоздушными силами страны.

Сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: андреевка, всу, днр, игорь конашенков, минобороны, сво, су-25, угледар
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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