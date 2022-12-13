Российские военные уничтожили две РЛС США на Херсонском направлении

МО РФ рассказал об успехах по уничтожению военных объектов ВСУ на СВО.

Российские Вооруженные силы России уничтожили две радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 на Херсонском направлении. Миссии выполнены военными в ходе специальной операции на Украине за последние сутки. Об этом упомянул журналистам во время регулярного брифинга от 26 января официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что по маршруту противник также лишился четырех своих гаубиц (трех Д-20 и одной "Гвоздики"

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксеерт добавил, что в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300. Вблизи Дудчанов и Токаревк Херсонской области, Червоногригоровки Днепропетровской области силами ВС РФ поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада боеприпасов.

Фото и видео: Минобороны России