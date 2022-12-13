В Мо РФ рассказали о работе по Запорожью и Южно-донецкому направлению СВО.

Группировка "Восток" уничтожила три украинских склада артиллерийских боеприпасов за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что работа велась по запорожскому и южно-донецкому направлениям СВО. Ликвидированы до 60 человек личного состава противников, три бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в районе города Угледара, Червоного в Донецкой народной республики и Канцеровки на Запорожье уничтожены два топливных хранилища.

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

