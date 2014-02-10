Минобороны рассказало о действиях ВСУ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предприняли 263 атаки позиций Вооруженных сил России на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на селекторном совещании сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал добавил, что все больше ВСУ задействуют в своей работе западные виды вооружений, а также элитные подразделения, состав которых обучался натовскими инструкторами.

ВСУ продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Сергей Шойгу, министр по обороне

Эксперт уточнил, что благодаря грамотным и самоотверженным действиям боевых подразделений все атаки противника на СВО были отбиты, а украинские бойцы не достигли поставленных целей.

На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России