На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу

Глава Минобороны рассказал о проведении мероприятия в Кубинке.

Свои делегации на международный военно-технический форум "Армия-2023" готово послать 41 иностранное государство. Такие сведения в ходе выступления перед коллегами на селекторном совещании в министверстве по обороне России рассказал генерал Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что отправить своих представителей Москве подтвердило руководство 41 дружественной страны. В рамках мероприятия планируется динамично показать гостям возможности отечественных экспортных образцов продукции военного и двойного назначения. Дополнительно на мероприятии состоится День военно-технического сотрудничества.

Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Напомним, что профильное мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, на территорию парка "Патриот".

Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос".

Фото и видео: Минобороны России