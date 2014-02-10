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На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу

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Глава Минобороны рассказал о проведении мероприятия в Кубинке.

Свои делегации на международный военно-технический форум "Армия-2023" готово послать 41 иностранное государство. Такие сведения в ходе выступления перед коллегами на селекторном совещании в министверстве по обороне России рассказал генерал Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что отправить своих представителей Москве подтвердило руководство 41 дружественной страны. В рамках мероприятия планируется динамично показать гостям  возможности отечественных экспортных образцов продукции военного и двойного назначения. Дополнительно на мероприятии состоится День военно-технического сотрудничества.

Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Напомним, что профильное мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, на территорию парка "Патриот".

Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: армия-2023, кубинка, минобороны, парк патриот, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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