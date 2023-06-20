Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос"

Беспилотники применили военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Минобороны показало видео боевой работы нового беспилотника "Альбатрос" в рамках выполнения задач спецоперации.

Беспилотники применили военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Отмечается, что благодаря большой дальности полета "Альбатрос" может вскрывать опорные пункты украинских войск на значительном удалении. Также сообщается, что установленные на беспилотнике HD-камеры выдают качественную картинку не только днем, но и ночью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России