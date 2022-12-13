Российские войска прорвали оборону Соледара

Подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населённый пункт Бахмутское.

В ходе спецоперации российским военным удалось прорвать оборону города Соледар в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу утром сообщил telegram-канал WarGonzo.

Подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населённый пункт Бахмутское. Теперь войска двигаются в сторону центра Соледара. Из-за фланговых прорывов враг вынужден отступать севернее центра.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что ВСУ несут существенные потери в Соледаре. Он показывал, как выглядит город после зачистки бойцами одного из подразделений "Ахмата". Кадыров уточнил, что среди украинских военнослужащих в районе сейчас наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность в противодействии союзным силам.

Фото: Pxhere