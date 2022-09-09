Глава Чечни Кадыров заявил о закреплении союзных войск в Соледаре в ДНР

Бойцы спецназа "Ахмат" подошли к границам города в ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что союзные войска Донецкой и Луганской народных республик, а также ВС РФ продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль. Об этом российский чиновник написал в собственном Telegram-канале. Он сопроводил пост видеозаписью с места сражений в ДНР. Видео прислали бойцы спецназа "Ахмат".

"Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар ДНР. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник объяснил подписчикам, что среди украинских военнослужащих в районе сейчас наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность в противодействии союзным силам. По словам Рамзана Кадырова, "хваленое" западное вооружение мало помогает ВСУ и местным националистам. Он поблагодарил бойцам спецназа "Ахмат" за проявленное мужество.

Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95