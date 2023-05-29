Бойцы ВС РФ прошли вглубь обороны противника в Харьковской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы России от 18 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима два населенных пункта. Речь идет о Цегельном в Харьковской области и Нечаевке в Днепропетровской области. Известно, что в ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Северной" и "Восточной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

"Восток" нанес поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны, находившихся в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка а Днепропетровской области. Противник на оперативном направлении лишился свыше 350 человек личного состава убитыми и ранеными, бронированной машины и семи единиц автомобильной техники. "Север" нанес поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Алексеевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское и Новая Сечь на территории Сумской области.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств. пресс-служба Минобороны России

ВС РФ освободили Платоновку, Гай и Двуречанское.

Фото: Минобороны России