Задача выполнена "Востоком" в зоне СВО.

Вооруженные силы России от 24 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Веселое, расположенный на территории Запорожской области. Известно, что в ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины лишились 245 солдат убитыми и ранеными, двух бронированных боевых машин, 11 автомобилей и радиолокационной станции (РЭБ) RADA израильского производства.

Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России