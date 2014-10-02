Задача выполнена "Южными" силами на СВО.

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие нашей страны 2 сентября августа успешно освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Федоровка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве добавили, что боевые задачи выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Противник лишился на данном оперативном направлении свыше 205 человек личного состава убитыми и ранеными, двух бронированных машин западного производства, семи автомобилей и артиллерийского орудия. У ВСУ уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и склад материальных средств.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка. пресс-служба Минобороны России

Пушилин: ВСУ пытаются безуспешно контратаковать к западу от Красноармейска.

Фото: Минобороны России