Глава ДНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения на СВО.

Вооруженные силы Украины пытаются безуспешно контратаковать к западному направлению от города Красноармейска. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что на данном оперативном направлении враг пытается получить контроль на участке вблизи населенного пункта Котлино.

С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. Здесь хотелось бы выразить слова благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение... Денис Пушилин, глава ДНР

Дополнительно Вооруденные силы нашей страны улучшают собственные позиции в Днепропетровской области после того, как полностью освободили южную часть ДНР от противника.

