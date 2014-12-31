Пушилин: группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР

Глава ДНР рассказал об успехах ВС РФ за минувшую неделю.

Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины населенного пункта Константиновки в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник указал, что на данном оперативном направлении видно освобождение из-под контроля киевского режима и других объектов. В частности, России важно получить контроль над Клебан-Быком. Интенсивность освобождения территории ДНР от Вооруженных сил Украины возросла за минувшую неделю.

Изменения на линии фронта есть, и эта неделя была достаточно успешной, даже скажу, более интенсивной в плане освобождения конкретно населенных пунктов. За эту неделю были освобождены девять населенных пунктов. Практически это коснулось всех направлений. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт уточнил, что на великоновоселковском направлении в зоне проведения специальной военной операции отмечено продвижение в районе границы ДНР и Днепропетровской области, а российские боевые подразделения вклиниваются в линию обороны противника. На красноармейском направлении фиксируется несколько горячих точек. Сейчас там ведутся серьезные противостояния, на константиновском - ВС РФ вступили в бои с ВСУ на окраинах Константиновки, на краснолиманском - отечественные силы улучшают позиции. Наши бойцы контролируют ситуацию под Добропольем. Денис Пушилин указал, что это происходит несмотря на то, что киевский режим ранее перебрасывал туда дополнительные резервы, включая и "оголтелых националистов".

Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.