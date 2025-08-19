Вооруженные силы Украины серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе прямой линии губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник указал зрителям программы, что возникшие проблемы с водой местным властям удастся решить после того, как военнослужащие освободят из-под контроля киевского режима Славянск, противник будет отодвинуть по территории дальше, а также будет запущен искусственный канал "Северный Донец". Известно, что к работам по проекту у администрации ДНР все готово, было закуплено необходимое оборудование.
Линия фронта двигается исходя из возможностей, из множества факторов. И здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин: ВС РФ идут широким фронтом у Родинского и Белицкого.
Фото и видео: Вконтакте / Донецкая Народная Республика
