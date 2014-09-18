Глава ДНР сообщил последние новости с линии соприкосновения.

Российские Вооруженные силы продвигаются широким фронтом в районе городов Родинское и Белицкое, расположенных на территории Донецкой народной республики Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник указал, что нв зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины из-за сложности в тактической обстановке перебросили на красноармейское оперативное направление боевиков из неонацистской вооруженной группировки "Азов"* (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России).

Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого - и достаточно широким фронтом. Денис Пушилин, глава ДНР

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.