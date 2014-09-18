  1. Главная
Пушилин: ВС РФ идут широким фронтом у Родинского и Белицкого
Сегодня, 14:20
Пушилин: ВС РФ идут широким фронтом у Родинского и Белицкого

Глава ДНР сообщил последние новости с линии соприкосновения.

Российские  Вооруженные силы продвигаются широким фронтом в районе городов Родинское и Белицкое, расположенных на территории Донецкой народной республики Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.  Российский чиновник указал, что нв зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины из-за сложности в тактической обстановке перебросили на красноармейское оперативное направление боевиков из неонацистской вооруженной группировки "Азов"* (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России). 

в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого - и достаточно широким фронтом.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

