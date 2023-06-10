Российские военные заявили об отражении двух атак ВСУ

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отбили две атаки вооруженных сил Украины п лисичанскому и авдеевскому направлениях. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге от 10 июня рассказал руководитель местной пресс-службы "ЮГа" Вадим Астафьев.

Подразделениями "Южной" группировки войск отбито две атаки противника на лисичанском и авдеевском направлениях. Противник понес потери в живой силе. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт пояснил журналистам, чт в районе населенного пункта Серебрянка артиллерией поражено три боевых машины пехоты противника, а также одна БМП, установленная в районе Богдановки. Оперативно-тактическая авиация смогла нанести бомбовы уда по личному составу и технике ВСУ, пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады, размещенной в районе Авдеевки. Боевым экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" военнослужащими нанесено поражение скоплению сил противника в районе населенного пункта Ягодное. В контрбатарейной борьбы ликвидированы минометные расчеты ВСУ вблизи Верхнекаменского, Уманского и Победы, поражено артиллерийское орудие противника в районе Леваневского. Вадим Астафьев заметил, что ЗРК "Бук-М2" в районе деревни Кодема сбил беспилотник "Лелека-100".

Промах украинской ПВО сняли на видео.

Фото и видео: Минобороны России