Промах украинской ПВО сняли на видео

Украинские СМИ рассказали, что снаряд упал на гражданскую постройку.

На территории украинского города Одесса ракета противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины не смогла поразить цель, а сразу после взлета упала на землю. Об этом рассказали представители местного издания "Украина.ру". В СМИ рассказали подписчикам о том, что в результате боевой снаряд упал прямо в городской постройке. На текущий момент сведений о пострадавших или разрушениях нет. Напомним, что в ночь на 10 июня стали известны данные о взрывах в Одессе, местные ПВО сработали в небе, а власти города объявили о воздушной тревоге. По сведениям от "Российской газеты", военные объекты в Одессе были атакованы дронами "Герань-2".

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Фото и видео: Telegram / Украина.ру