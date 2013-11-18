Минобороны показало на видео ловкий кульбит Су-25 после обстрела позиций ВСУ

Летчик выполнил боевое задание в зоне СВО.

Российское министерство по обороне в собственном Telegram-канале показало на видео маневр пилотов истребителя Су-25 после того, как летчики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. В кадре заметно, что боевое воздушное средство выпустило ракеты по цели, а затем экипаж совершил резкий уход вниз. В результате выполнения задачи удалось ликвидировать полевые позиции противники, а также бронированная техника Вооруженных сил Украины.

Полет совершался на сверхмалой высоте, буквально над кронами деревьев, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России