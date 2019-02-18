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В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной группировки" сил удачно сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 10 июня поделился руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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