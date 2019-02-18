В Минобороны сообщили о сорванных попытках атаки штурмовых групп ВСУ

Российские военнослужащие из "Центральной группировки" сил удачно сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 10 июня поделился руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук.
Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"
Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика".
Фото и видео: Минобороны России
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