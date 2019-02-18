Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские артиллеристы из "Центральной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции на Украине по краснолиманскому направлению ликвидировали несколько боевых машин противника. Об этом руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук рассказал журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге от 10 июня. ОН пояснил, что боевое задание выполнено в ходе ведения контрбатарейной борьбы с Вооруженными силами Украины.

Уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра

Эксперт объяснил, что военнослужащие также поразили при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2" снаряд для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства.

Российские военные сообщили о пресечении попыток атак ВСУ в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России