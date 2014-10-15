Российские военные сообщили о пресечении попыток атак ВСУ в ЛНР

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали атаки украинских формирований на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 9 июня рассказал руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт добавил, что артиллерия поразила две позиции противника. В частности - 120-мм миномета ВСУ, РЛС западного производства. Управляемым снарядом "Краснополь" уничтожен танк.

В районах населенных пунктов Нововодяное и Серебрянского лестничества армейской авиацией, а также расчетами РСЗО "Град" группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки 66-ой механизированной бригады ВСУ и 5-ой бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Специалист заметил, что штурмовой и армейской авиацией нанесены ракетные удары по сосредоточениям и живой силы и огневым средствам ВСУ, расположенным районах населенных пунктов Червонопоповка, Кременная и Червоная Диброва.

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Фото и видео: Минобороны России