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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал об успехах на СВО за сутки.

Вооруженные силы России в составе Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга от 26 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что военные ликвидировали более 40 человек личного состава противника, а также восемь единиц боевой техники в регионе, включая боевую машину пехоты (БМП), две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 "Paladin", две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б", а также станцию для радиолокационной контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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