Игорь Конашенков рассказал об успехах на СВО за сутки.

Вооруженные силы России в составе Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга от 26 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что военные ликвидировали более 40 человек личного состава противника, а также восемь единиц боевой техники в регионе, включая боевую машину пехоты (БМП), две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 "Paladin", две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б", а также станцию для радиолокационной контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На учениях в Беларуси начались активные действия авиации.

Фото и видео: Минобороны России