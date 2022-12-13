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На учениях в Беларуси начались активные действия авиации

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В ходе первого этапа были отработаны вопросы планирования применения авиации.

На учениях в Беларуси начались активные действия авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии со ссылкой на начальника Генштаба ВС республики Виктор Гулевича.

По его словам, в ходе первого этапа были отработаны вопросы планирования применения авиации. Также Гулевич сообщил о начале активных действий авиации на полигонах и участках местности.

Сообщается, что летчики отрабатывают порядок построения в воздухе во время выполнения задач, практикуют поэтапные действия экипажей.

Ранее Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины.

Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Теги: авиация, виктор гулевич, минобороны белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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