На учениях в Беларуси начались активные действия авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии со ссылкой на начальника Генштаба ВС республики Виктор Гулевича.
По его словам, в ходе первого этапа были отработаны вопросы планирования применения авиации. Также Гулевич сообщил о начале активных действий авиации на полигонах и участках местности.
Сообщается, что летчики отрабатывают порядок построения в воздухе во время выполнения задач, практикуют поэтапные действия экипажей.
Ранее Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины.
Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
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