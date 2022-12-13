В Минске рассказали, что эти граждане республики сделали свой выбор в пользу ВСУ.

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о белорусах, воюющих на стороне Украины. В ходе правительственного совещания глава государства уточнил, что такие "бандитские формирования" как полк Калиновского совершенно не нужны киевскому режиму. Он добавил, что украинские власти пытаются дистанцироваться от таких военных.

Их на фронт отправляют: "Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку". Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось! Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 21 января Александр Лукашенко в конце любительского хоккейного матча устроил круг почета по ледовой арене для молодого человека на инвалидной коляске из Донбасса. Президент прокатил Павла Прохоренкова, который также присутствовал на игре в зоне болельщиков.

Лукашенко заявил о предложении Киева заключить пакт о ненападении.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого