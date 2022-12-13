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Лукашенко заявил о предложении Киева заключить пакт о ненападении
Сегодня, 12:34
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Лукашенко заявил о предложении Киева заключить пакт о ненападении

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Он отметил, что Запад не отказался от своих планов по Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предложении Киева заключить пакт о ненападении. Об этом он рассказал на совещании об общественно-политической обстановке.

Лукашенко отметил, что Запад не отказался от своих планов по Белоруссии, но при этом продолжает готовить на Украине боевиков и экстремистов. Он подчеркнул, что не знает, зачем это надо Киеву.

С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, киев, пакт о ненападении, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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