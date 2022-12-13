Он отметил, что Запад не отказался от своих планов по Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предложении Киева заключить пакт о ненападении. Об этом он рассказал на совещании об общественно-политической обстановке.

Лукашенко отметил, что Запад не отказался от своих планов по Белоруссии, но при этом продолжает готовить на Украине боевиков и экстремистов. Он подчеркнул, что не знает, зачем это надо Киеву.

С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается.

Фото: Telegram / Пул Первого