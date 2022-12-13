Российские военные за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Российские Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины ничтожили 11 беспилотников противника. В том числе речь идет о дроне турецкого изготовления "Байрактар ТБ-2". Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 25 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные смогли перехватить при помощи противовоздушной системы обороны шесть боевых снарядов ВСУ, выпущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ольха", а также одну противорадиолокационную ракету HARM.

Дроны уничтожены районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

