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Российские военные за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников

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Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Российские Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины ничтожили 11 беспилотников противника. В том числе речь идет о дроне турецкого изготовления "Байрактар ТБ-2". Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 25 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные смогли перехватить при помощи противовоздушной системы обороны шесть боевых снарядов ВСУ, выпущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ольха", а также одну противорадиолокационную ракету HARM.

Дроны уничтожены  районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: himars, беспилотники, всу, игорь конашенков, минобороны, ольха, пво, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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