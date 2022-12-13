  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:24
155
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные за сутки сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8

0 0

Игорь Конашенков рассказал работе ВКС РФ и ПВО на Украине.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Оь этом на регулярном брифинге от 21 января рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевая задача была выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ и противовоздушными системами около населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республики и около Лозовой в Харьковской области.

Сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также ВС РФ за день смогли уничтожить 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые находились в районах таких населенных пунктов как Ковалевка, Кременная, Наугольная, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка (ЛНР) а также Новоказанковатое в Запорожье и Благодатное в ДНР.

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолет ми-8, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, пво, самолет су-24, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии