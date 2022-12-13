Российские военные за сутки сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8

Игорь Конашенков рассказал работе ВКС РФ и ПВО на Украине.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8. Оь этом на регулярном брифинге от 21 января рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевая задача была выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ и противовоздушными системами около населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республики и около Лозовой в Харьковской области.

Сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также ВС РФ за день смогли уничтожить 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые находились в районах таких населенных пунктов как Ковалевка, Кременная, Наугольная, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка (ЛНР) а также Новоказанковатое в Запорожье и Благодатное в ДНР.

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье.

Фото и видео: Минобороны России