Игорь Конашенков рассказал о работе по Донецкому направлению.

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 21 января сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что потери личного состава ВСУ за последние сутки проведения специальной военной операции составили до 50 человек убитыми и ранеными. Также Вооруженные силы Украины лишились двух гаубиц Д-30 и Д-20, трех пикапов и двух бронированных машин.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в районе населенного пункта Водяное (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Также в районе населенного пункта Малиновка поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37.

Минобороны показало работу ударных "Ночных охотников" и "Аллигаторов" в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России