Минобороны показало работу ударных "Ночных охотников" и "Аллигаторов" в зоне СВО

В соцсетях показали выполнение боевых задач экипажами Ми-28 и Ка-52.

Российское министерство по обороне показало работу ударных "Ночных охотников" и "Аллигаторов" в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что там работают экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28. Летчикам удалось успешно выпустить ракеты по огневым позициям Вооруженных сил Украины. Специалисты из пресс-службы военного ведомства РФ опубликовали в социальных сетях кадры выполнения боевой задачи воздушных судов.

Благодаря действиям пилотов удалось уничтожить танк и легкобронированную техника противника. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что пилоты "Аллигатороы" и "Ночных охотников" не только атакуют колонны бронированной техники и живую силу противника, но также прикрывают с воздуха наземные группы российских военных. В конце августа 2022 года российские летчики объяснили, что научились обманывать ВСУ. Экипажи работают на предельно малой высоте и используют так называемые тепловые ловушки. Последние позволяют сбивать с толку снаряды армии Украины, так как служат "обманкой".

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Фото и видео: Минобороны России