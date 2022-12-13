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Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации в Херсонской области гаубиц.

Российские Вооруженные силы уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине установку M109 Paladin американского производства, поставленную ВСУ в качестве западной военной помощи. Миссия по ликвидации объекта выполнена в ходе контрбатарейной борьбы. Также были поражены две гаубицы противника - Д-30 и "Мста-Б". Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: m109 paladin, всу, гаубицы д-20, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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