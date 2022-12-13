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ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Российская противовоздушная система истребительная авиация Воздушно-космическил сих сбили за минувшие сутки проведения специальной военной операции два украинских военных вертолета Ми-8. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена вблизи населенного пункта Посад-Покровское в Херсонской области. Цель поражена в воздушном пространстве региона. Вторая мишень находилась около Лозовой. Помимо этого военные смогли поразить пять беспилотников противника, находящихся в районах города Бердянска, населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Было перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и РСЗО "Ураган" в Запорожской области.

Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки под Артемовском.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, ми-8, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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